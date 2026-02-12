Le copiose piogge che stanno caratterizzando l’inverno hanno causato ancora una frana a Salerno.

In via Fra’ Generoso, nei pressi del Viadotto Gatto, sono caduti sulla carreggiata grossi massi dal costone roccioso che si è sbriciolato in parte. Il traffico è andato in tilt poichè una corsia è stata occupata da fango e detriti. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Municipale per verificare le condizioni della strada.

L’ennesimo episodio di dissesto porta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza idrogeologica del territorio.

Nelle scorse settimane, sempre a Salerno, sono stati diversi i cedimenti del terreno, in più zone della città.