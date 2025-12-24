A Salerno “Babbo Natale viene dal cielo” nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Grande partecipazione per “Babbo Natale viene dal cielo” organizzato dai Vigili del Fuoco di Salerno che ha visto l’affluenza di centinaia di famiglie e bambini accorsi per vivere una giornata all’insegna della festa, della condivisione e della cultura della sicurezza.
Durante la mattinata i più piccoli hanno potuto cimentarsi in “Pompieropoli“, un percorso ludico – educativo pensato per avvicinare i bambini al mondo dei Vigili del Fuoco dove hanno avuto l’opportunità di provare in totale sicurezza a spegnere un piccolo incendio simulato, vivendo per un giorno l’emozione di essere un Vigile del Fuoco.
Momento clou dell’evento quando Babbo Natale è arrivato a bordo dell’elicottero Drago del Reparto Volo di Pontecagnano per poi calarsi dal catello di manovra del Comando fra l’entusiasmo dei bambini raccogliendo centinaia di letterine con i desideri natalizi.