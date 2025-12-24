Grande partecipazione per “Babbo Natale viene dal cielo” organizzato dai Vigili del Fuoco di Salerno che ha visto l’affluenza di centinaia di famiglie e bambini accorsi per vivere una giornata all’insegna della festa, della condivisione e della cultura della sicurezza.

Durante la mattinata i più piccoli hanno potuto cimentarsi in “Pompieropoli“, un percorso ludico – educativo pensato per avvicinare i bambini al mondo dei Vigili del Fuoco dove hanno avuto l’opportunità di provare in totale sicurezza a spegnere un piccolo incendio simulato, vivendo per un giorno l’emozione di essere un Vigile del Fuoco.

Momento clou dell’evento quando Babbo Natale è arrivato a bordo dell’elicottero Drago del Reparto Volo di Pontecagnano per poi calarsi dal catello di manovra del Comando fra l’entusiasmo dei bambini raccogliendo centinaia di letterine con i desideri natalizi.