A Sala Consilina si cerca il cane Mimmo.

Mimmo si è smarrito nei pressi della Villa comunale salese facendo perdere le proprie tracce. L’ultima volta è stato avvistato verso il Palazzetto dello Sport.

Il cane è microchippato: i suoi padroni sono in apprensione e invitano quanti dovessero avvistarlo a segnalare ai numeri 346/8867059 (Teresa) e 349/0836845 (Angelo).

Il cucciolone ha bisogno di cure e ogni segnalazione per risalire a lui può essere importante per la sua salute.