Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina ha ricevuto la comunicazione ufficiale che il culto e la festa di Maria Santissima della Consolazione (del Castello) sono stati iscritti nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano.

Un lavoro partito a settembre 2024, quando l’Amministrazione ha iniziato a raccogliere informazioni e dati per preparare la candidatura che è stata spedita lo scorso 30 gennaio.

Sono state preparate tre candidature, ritenendo che fossero quelle che avevano le caratteristiche previste dall’Inventario (la festa e il culto di San Michele; la festa e il culto della Madonna della Consolazione; Canti e tradizioni orali), con il supporto del professore Antonio Tortorella, della Confraternita della Madonna di Castello, della Procura di San Michele e dei Fratelli di San Michele.

Una commissione ha valutato le proposte provenienti da tutta la regione ed ha ritenuto valida quella riferita alla Madonna di Castello.

L’assessora Biscotti ha commentato la notizia con grande entusiasmo: “Un traguardo importante per Sala Consilina che segna l’inizio di un cammino volto a dare valore alle nostre tradizioni e alle nostre radici – afferma – Quello che siamo oggi dipende da quello che siamo stati ma se dimentichiamo il nostro passato viviamo un futuro a metà che man mano perde vitalità ed unicità. E’ il tornare alle radici, alla nostra essenza che ci permette di affrontare il futuro con più forza”.

“Sarà nostra premura – ha concluso l’assessora – continuare a preparare altre candidature cosi che possa essere riconosciuto il valore immenso della nostra cultura”.

Per Patrimonio Culturale Immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il saper fare, gli usi sociali, i riti e momenti festivi collettivi che le comunità riconoscono in quanto parte del patrimonio culturale campano, trasmettendoli di generazione in generazione, in quanto senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.