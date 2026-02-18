Avrà luogo venerdì 20 febbraio un convegno dal titolo “Dall’art. 2086 alla prevenzione della crisi: adeguati assetti delle imprese in pratica”.

L’appuntamento, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro, è presso l’Auditorium Cappuccini a Sala Consilina e si terrà dalle ore 15 alle ore 19.

I saluti iniziali saranno affidati a Domenico Cartolano, sindaco del Comune di Sala Consilina, a Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro, a Marco Miraldi, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Vallo della Lucania e a Maria Teresa Caracciolo, Presidente dell’Unione Giovani Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro.

Interverranno: Carmine Santangelo, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Vallo della Lucania, relazionerà su “Prevenzione della crisi e adeguati assetti”, Francesco Diana, Presidente della Commissione Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza dell’Unione Nazionale Giovani Commercialisti, su “L’art. 2086 e l’obbligo per tutte le imprese di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili”, Cristina Bauco, Coordinatrice Area Giuridica Fondazione Nazionale Commercialisti – FNC, su “Adeguati assetti: la vigilanza del collegio sindacale e lo scambio di informazioni con il revisore legale”, Raffaele D’Alessio, professore ordinario di Management & Innovation Systems DISA-MIS presso l’Università degli Studi di Salerno, su “Adeguati assetti e continuità aziendale. Il 25 octies banco di prova per revisori e sindaci” e Salvatore Angione, Direttore Generale della BCC Magna Grecia, su “Banca e adeguati assetti”.

L’introduzione sarà affidata a Giuseppe Abbruzzese,Componente del Consoglio dei Revisori Sala Consilina-Lagonegro mentre a moderare l’incontro sarà Elisabetta Viceconte, Tesoriere dell’Unione Giovani Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro.

Il convegno è valido ai fini dell’assolvimento della Formazione Professionale Continua per 4 CFP.