A pochi mesi dalla pubblicazione del romanzo giallo “Illegittimo”, lo scrittore in erba Sabino Peluso ha conquistato un prestigioso riconoscimento.

Partito da Sanza, Peluso ha ottenuto il Premio Letteratura come scrittore esordiente al Menotti Art Festival Città di Spoleto.

La giuria composta dal Presidente Luca Filipponi, dalla Vice Presidente Sabrina Morelli, dal Presidente del Comitato scientifico Maria Concetta Borgese ha scelto di premiare l’ideatore della storia di “Illegittimo” che inizia nel cuore tumultuoso della Basilicata del XIX secolo quando il brigante Nanni si imbatte in alcuni documenti che custodiscono una rivelazione capace di scuotere le fondamenta del potere.

Ricco di colpi di scena, il romanzo tiene senza fiato il lettore fino all’ultima riga, è probabile che questo elemento abbia contribuito al riconoscimento di Peluso.

“Sono onorato di essere stato premiato dalla commissione di questa prestigiosa manifestazione – ha dichiarato Sabino Peluso – Entrare nel mondo dell’editoria come scrittore emergente e ricevere un premio a pochi mesi dalla pubblicazione del mio primo romanzo è un sogno che prende vita. Ricevere tale premio gratifica e porta con sé nuove consapevolezze, ma anche la responsabilità di continuare su questo cammino, facendo di più e meglio”.

Il Menotti Art Festival si ispira a Gian Carlo Menotti, ideatore del celebre Festival dei due Mondi, per trasmettere bellezza e pace attraverso l’arte.