Nata il 9 dicembre 1924, Carmela Scavone ieri ha festeggiato i suoi 101 anni assieme all’intera comunità di Ruoti e alla sua famiglia.

Per la signora Scavone è stata una giornata indimenticabile, arricchita da un momento di profonda spiritualità con la Santa Messa celebrata da don Antonio, che è stata un’occasione per ringraziare per il dono di una vita così lunga e ricca di esperienze.

In serata i festeggiamenti sono proseguiti con un caloroso brindisi a nonna Carmela, alla presenza del sindaco Franco Gentilesca e a Carmela Auletta, il suo medico di base, i quali hanno voluto omaggiare a nome dell’intera comunità una donna straordinaria, rappresentazione della memoria storica del paese.

“Una festa ricca di ricordi, sorrisi e affetto che solo occasioni così speciali sanno regalare. 101 anni di vita, di storia, di amore e saggezza. Auguri di cuore, cara Carmela! Che tu possa continuare a essere fonte di ispirazione per tutti noi” il commento del sindaco.