“Roscigno – Monte Pruno: un sito di frontiera tra Paestum e il Vallo di Diano” è questo il titolo dell’evento in programma venerdì 25 luglio, alle ore 17, presso l’Auditorium “Michele Albanese” a Roscigno per presentare il lavoro della professoressa Giovanna Greco e della dottoressa Bianca Ferrara raccolto nel volume “Dalle radici al futuro”.

La presentazione è sostenuta dalla Banca Monte Pruno.

Curato dalla dott.ssa Bianca Ferrara, l’incontro rappresenta un momento di alta divulgazione culturale e scientifica dedicato all’importanza storica e strategica del sito archeologico di Monte Pruno, punto di snodo millenario tra la costa e l’entroterra campano.

L’apertura dei lavori sarà affidata proprio a Bianca Ferrara, a cui seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Roscigno Pino Palmieri e del Presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese.

Interverranno nel corso della serata Raffaella Bonaudo, Maria Tommasa Granese e Giovanna Greco mentre le conclusioni saranno affidate a Giuliana Tocco.

Questo il pensiero del Presidente Michele Albanese:

“È per me un onore presentare questo evento e il volume che lo accompagna, frutto di decenni di ricerca e passione per un sito che rappresenta il cuore simbolico e identitario della nostra comunità – dichiara il Presidente Albanese – Monte Pruno non è solo un luogo ma un’eredità culturale che portiamo nel nome e nei valori sia come Banca che come Fondazione. Il lavoro straordinario della professoressa Giovanna Greco e della dottoressa Bianca Ferrara non si limita a raccontare il passato ma ci guida verso un futuro in cui la cultura è motore di sviluppo, coesione e consapevolezza. Questo incontro vuole essere un tributo alla nostra storia ma anche una chiamata collettiva alla responsabilità: quella di continuare a tutelare, valorizzare e raccontare il patrimonio di un territorio che ha ancora tanto da dire.”

Con questo evento, la Banca Monte Pruno rinnova il proprio impegno nel promuovere cultura, ricerca e senso di appartenenza, contribuendo concretamente alla rinascita dei territori interni e al rafforzamento dell’identità locale.