La UIL FPL della Basilicata rinnova con fermezza il proprio appello al Consiglio regionale e alla Giunta affinché venga disposta con urgenza la proroga delle graduatorie degli idonei del Concorso Unico Regionale, la cui scadenza è prevista per il 30 giugno.

“Tale intervento rappresenta una misura imprescindibile per garantire continuità alle procedure di assunzione nelle Aziende Sanitarie regionali e tutelare il diritto al lavoro di numerosi professionisti che hanno superato le selezioni concorsuali – afferma il segretario regionale aggiunto Giuseppe Verrastro -. Sollecitiamo da tempo l’adozione di un provvedimento politico chiaro e risolutivo, in linea con le disposizioni già emanate per altre graduatorie regionali, al fine di estendere la validità delle attuali liste di idonei“.

Tra i destinatari della misura figurano infermieri, tecnici sanitari, operatori socio-sanitari (OSS) e personale di supporto, tutte figure professionali indispensabili per il corretto funzionamento del sistema sanitario, il quale già oggi fronteggia una grave carenza di organico.

“Appare del tutto irragionevole – prosegue – che le Aziende Sanitarie siano costrette a operare sotto la pressione di scadenze stringenti e ostacoli burocratici per completare le assunzioni entro giugno. Le tempistiche amministrative e procedurali rendono tale obiettivo impraticabile ed è inaccettabile che la responsabilità di tale criticità venga ‘scaricata’ sulle strutture sanitarie, quando invece è necessario un intervento risolutivo a livello istituzionale. Gli idonei attendono da mesi risposte concrete e molti di loro, pur avendo superato con successo le selezioni, rischiano di vedere compromesse le proprie prospettive occupazionali esclusivamente a causa della scadenza della graduatoria, in assenza di disposizioni che ne garantiscano la proroga“.

A fronte delle dichiarazioni recentemente rilasciate dall’assessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico, il quale ha più volte espresso la volontà della Regione di rafforzare gli organici delle Aziende Sanitarie mediante nuove assunzioni, la UIL FPL ritiene che “sia giunto il momento di tradurre tali intenti in azioni concrete. Annunciare nuovi ingressi e, al contempo, consentire la decadenza delle graduatorie rappresenterebbe una contraddizione grave e un danno significativo per l’intero sistema sanitario regionale, oltre che per i lavoratori coinvolti”.

La UIL FPL chiede con determinazione che il Consiglio regionale inserisca con urgenza all’ordine del giorno la proroga delle graduatorie e approvi un provvedimento che garantisca la continuità delle procedure concorsuali e delle assunzioni: “La sanità e gli idonei non possono più attendere. La politica intervenga con tempestività“.