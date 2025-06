È stato presentato stamattina presso la Questura di Potenza il nuovo Questore Raffaele Gargiulo, subentrato a Giuseppe Ferrari, trasferito in servizio a Bolzano.

Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, 61 anni, è nato a Castellammare di Stabia ed è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli. Dopo aver superato il concorso da Commissario della Polizia di Stato, ha lavorato per circa dieci anni presso la Questura di Napoli, dirigendo, tra l’altro, i Commissariati Distaccati di Polizia di Stato di Capri e di Pompei. Successivamente è stato chiamato a dirigere le Digos delle Questure di Massa Carrara, Lucca, Trento e Pisa.

Promosso nel 2010 Primo Dirigente della Polizia di Stato ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine di Lucca per poi dirigere, in seguito, i Commissariati Distaccati di Polizia di Stato di Carrara dal 2013 al 2015 e di Viareggio dal 2015 al 2017.

Successivamente, fino al 2020, ha assunto le funzioni di Vicario della Questura di Modena. Promosso nello stesso anno a Dirigente Superiore della Polizia di Stato, è stato assegnato all’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e ha poi ricoperto le funzioni di Questore delle province di Vibo Valentia, Latina e Pisa.

Infine, dal 1° giugno ha assunto l’incarico di Questore della provincia di Potenza.

Come primo atto ufficiale del suo insediamento ha voluto rendere omaggio ai Caduti della Polizia di Stato deponendo una corona d’alloro alla presenza di tutti i funzionari della Questura e delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Melfi e Potenza e ha presenziato alle celebrazioni della Festa della Repubblica.

“Confido nel fatto che di metterci subito in pari con il lavoro da fare – ha affermato il neo Questore -. Siamo qui per rendere un servizio come Polizia di Stato e vogliamo assicurare la sicurezza ai cittadini: dal controllo del territorio alla tutela delle fasce deboli, come le vittime di violenza di genere, che è un tema delicato”.

Una realtà nuova quella di Potenza nella quale il Questore Gargiulo si è sentito subito a suo agio.

“Voglio sperare – ha sottolineato – che vedere la Volante della Polizia che gira infonda sicurezza nei cittadini, in tal senso cercheremo di soddisfare anche la richiesta di garantire un servizio di controllo efficace del territorio”.

In tema di contrasto alla criminalità e al dilagante fenomeno di uso e spaccio di droghe tra i giovani ha affermato: “Innanzitutto già l’uso di droghe costituisce un illecito, con lo spaccio si va anche nel penale. Il Questore ha il ruolo di utilizzare le misure di prevenzione e sarà mio compito utilizzarle. Non dobbiamo puntare l’indice solo sul momento repressivo, quindi confido che tutti facciano la propria parte come noi faremo la nostra. Per quanto riguarda la criminalità organizzata si lavorerà con la Sisco, con la Dia e con tutti gli organi preposti: i mezzi per contrastarla ci sono tutti”.

Nella mattinata il neo Questore è stato anche accolto dal Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.