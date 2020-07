A Potenza questa sera apertura di un campo da beach volley dedicato all’atleta Marisol Lavanga

A Potenza, presso il Parco Baden Powell, questa sera si aprirà ufficialmente l’Arena Marisol, un campo da beach volley intitolato all’atleta potentina scomparsa prematuramente nel marzo 2019.

Circa un mese fa, in occasione del suo 19esimo compleanno, intorno al campo da beach volley si sono ritrovati parenti e amici e le tante associazioni che sono state vicine alla famiglia Lavanga per omaggiarla e piantare un mandorlo e 19 piantine di lavanda, un modo per far fiorire l’Arena e renderla un simbolo di bellezza e socialità nella città.

A partire dalle ore 18 ci sarà la benedizione del campo. Non ci sarà il taglio del nastro ma tanti amici e ragazzi che ricorderanno la giovane Marisol giocando a beach volley.

– Claudia Monaco –