Ieri in occasione del 79° Anniversario della Fondazione della Repubblica la Prefettura di Potenza ha organizzato un ricco programma di eventi che in serata, nel Teatro Stabile, si è concluso con la consegna di 12 onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Tra gli insigniti anche l’attore e regista di Lauria Rocco Papaleo, accompagnato per l’occasione dal sindaco Gianni Pittella alla presenza del Prefetto Michele Campanaro.

Papaleo ha tenuto un monologo sulla lucanità da lui ideato. “La mia è la storia di uno che voleva andarsene e se ne è andato ma che ora vuole tornare” ha dichiarato nel corso del suo intervento.

L’Amministrazione comunale di Lauria ha espresso le più sentite congratulazioni al concittadino per l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferita dal Presidente della Repubblica.

“Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un ulteriore tributo al valore artistico, umano e culturale di un interprete che ha saputo coniugare talento, sensibilità e impegno, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, anche attraverso una narrazione autentica e profonda delle radici lucane. L’Amministrazione Pittella ha, nel 2023, consegnato le chiavi della città a Rocco Papaleo, esprimendogli l’amore della comunità lauriota che oggi è arricchito dall’orgoglio per un così prestigioso riconoscimento” affermano da Lauria.

Oltre a Rocco Papaleo hanno ricevuto l’onorificenza anche Lucia Carmen Angiolillo, Direttrice regionale dell’Inail, Antonio Cillo, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, Luigi De Mare, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, Angela Dilascio, Funzionario della Prefettura di Potenza, Teresa Fiordelisi, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Basilicata, Vincenzo Giuliano, già Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza della Basilicata, Donato Mecca, Brigadiere della Guardia di Finanza, Ivana Enrica Pipponzi, Consigliera di Parità della Regione Basilicata, Biagio Schiavone, dipendente di un’azienda di autolinee e Angelo Vita, Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”. Il diploma di Commendatore è stato invece consegnato ad Emanuele Franculli, Direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania.