A Potenza arriva un nuovo Questore. Si tratta di Antonino Pietro Romeo

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha disposto un movimento di dirigenti che coinvolge 14 città italiane nelle quali arriveranno nuovi Questori e direzioni di specialità.

Il nuovo Questore di Potenza sarà Antonino Pietro Romeo, che proviene dalla Questura di Enna.

Romeo prenderà il posto di Isabella Fusiello, alla guida della Questura lucana dallo scorso 1 luglio.

Originario di Reggio Calabria, Romeo vanta una brillante carriera nella Polizia di Stato. Sarà trasferito a Potenza lunedì 24 febbraio dopo aver lavorato in Sicilia per tre anni e mezzo. In questo periodo, oltre a portare a compimento diverse importanti operazioni, ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria di Piazza Armerina.

– Chiara Di Miele –