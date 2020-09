A Postiglione schede elettorali trovate tra i rifiuti. Il Sindaco:”Una mera dimenticanza”

Fa discutere quanto accaduto a Postiglione a pochi giorni dalle Elezioni Comunali che hanno proclamato Mario Pepe alla guida del paese. Alcune schede elettorali, infatti, sono state trovate tra i rifiuti sul furgone della raccolta.

Il sindaco ha chiarito in merito che “la busta numero 3/c, contenente le schede autenticate e non utilizzate, regolarmente consegnata dal Presidente del Seggio N.1 ai preposti dell’ufficio elettorale, per mera dimenticanza degli addetti alla consegna non è stata recapitata presso il Tribunale di Salerno. Tale adempimento è stato successivamente eseguito, in quanto la predetta busta è stata rinvenuta nel mezzo di trasporto dei rifiuti e, successivamente, consegnata al Tribunale di Salerno“.