A Pontecagnano Faiano nel corso di alcuni scavi edili sono affiorate due sepolture etrusche.

L’importante ritrovamento archeologico è al momento sottoposto ad approfondimenti da parte della Soprintendenza. Ma non si tratta di un caso isolato, dato che la zona è nota per altri riaffioramenti archeologici che mettono in luce i segni del passaggio etrusco.

La città, infatti, è tra i punti di riferimento per lo studio dell‘insediamento etrusco nell’Italia meridionale. Ne sono prova i numerosi reperti conservati nel locale Museo Archeologico Nazionale.

Tra la fine del X e gli inizi del IX secolo a.C. in Campania giunsero gruppi di etruschi sia per terra, sia per mare. Pontecagnano fu l’ultimo avamposto etrusco nel sud Italia.