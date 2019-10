A Pomeriggio 5 ospite la giovane donna salernitana di 225 chili che ha dato alla luce una bambina

Ospite oggi nel popolare programma di Canale 5 “Pomeriggio 5″ condotto da Barbara D’Urso la storia di Filomena, una giovane donna di San Valentino Torio che con un peso di 225 chili ha dato alla luce, lo scorso 9 settembre, la piccola Antonia Maria Rosaria che alla nascita pesava circa 1 chilo.

“Mi sono sentita male al settimo mese di gravidanza e grazie all’aiuto di una mia vicina che ha allertato mio marito, sono arrivata in 20 minuti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Salerno – ha raccontato emozionata Filomena – Purtroppo ho rischiato di morire e di perdere la bambina, infatti ho avuto uno scompenso cardiaco, ma per fortuna tutto si è risolto nel migliori dei modi. Ringrazio tutti gli infermieri, medici e tutte le persone che hanno aiutato me e la mia piccola, soprattutto il dottor Polichetti”.

Per un forte segno di devozione nei confronti della Madonna del Rosario, Filomena, il marito Angelo e la piccola Antonia Maria Rosaria ieri sono andati al Santuario di Pompei in segno di ringraziamento per il miracolo avvenuto.

Anche i nonni paterni hanno espresso la loro immensa gioia per l’arrivo della terza nipotina, nonostante la tanta paura nel momento del parto.

“Ho perso 60 chili dopo il parto – ha concluso Filomena – infatti da subito ho intrapreso un regime dietetico che mi è stato consigliato alle dimissioni dell’ospedale”.

-Rosanna Raimondo –

Articolo correlato:

25/09/2019 –Parto eccezionale al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Donna di 225 chili dà alla luce una bambina