A Polla l’innovativo Family Hotel senza personale che garantisce il massimo rispetto della privacy

Una vera e propria “rivoluzione” nel settore delle strutture ricettive. Così può essere definito il Family Hotel di Polla, adiacente allo stabilimento del Family Cinema situato in Contrada Sant’Antuono. Si tratta un hotel a 4 stelle che garantisce la massima discrezione ai clienti che scelgono di alloggiare all’interno della struttura.

L’albergo, nato dall’intuizione e la passione per l’innovazione del direttore Nicola Pinto, è infatti la prima struttura del Vallo di Diano, e una delle prime a livello nazionale, dove è completamente assente il personale di servizio.

“Una discrezionalità a 360 gradi che consente alle persone che scelgono di alloggiare presso il nostro hotel la massima libertà e privacy – dichiara ad Ondanews Nicola Pinto – grazie all’avanzata tecnologia e alla semplicità del procedimento da seguire per prenotare i nostri servizi“.

Per poter usufruire delle camere è sufficiente recarsi al chioschetto situato all’esterno del Family Hotel, che ha le fattezze di un bancomat per consentire di avere una familiarità e facilità per le operazioni, scegliere sul display la tipologia di camera desiderata ed effettuare la scansione in loco di un valido documento di riconoscimento. All’esito della scelta verrà emessa una ricevuta con un codice che consente di accedere all’interno e usufruire dei servizi scelti. Il pagamento può avvenire in contanti o con carta di credito.

12 le ampie camere messe a disposizione, di cui una con accesso facilitato per persone diversamente abili, che sono dotate di ogni comfort, tra cui televisori di ultima generazione, servizio frigo, cassaforte in camera.

Ma il Family Hotel offre un’ulteriore ampia gamma di servizi. Oltre a poter godere della prima colazione in una saletta apposita, l’albergo offre la possibilità di usufruire della palestra, del solarium, della sauna e della sala conferenze che può ospitare circa 200 persone.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni è possibile telefonare al numero 0975/332006, visitare il sito www.familyhotelpolla.it oppure scrivere un’e-mail a info@familyhotelpolla.it.

– Maria De Paola –