La troupe televisiva della Rai ha fatto sosta, oggi, nel Vallo di Diano, sulle tracce francescane di Polla e di Padula.

Autore del “viaggio” è stato il frate francescano Padre Enzo Fortunato, giornalista, già direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi ed attualmente Direttore della Rivista “Piazza San Pietro”. Accolto dal Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro Mons. Antonio De Luca, dal sindaco di Polla Massimo Loviso, dal Padre Guardiano del Convento di Polla Fra’ Marco Della Rocca, nonché dal suo amico di sempre, l’imprenditore Vito Antonio Pagano, titolare della impresa Pagano Spa che opera nel settore dell’impiantistica infrastrutturale su strade, autostrade e gallerie, Padre Enzo ha iniziato da Polla il “suo” viaggio sulle tracce di San Francesco, registrando per Rai 3 la puntata “In Cammino”, che andrà in onda nel giorno di Lunedi in Albis.

“Abbiamo inteso proporre al grande pubblico della Rai i siti più importanti del Vallo di Diano sulle tracce di San Francesco – ha riferito ad Ondanews Padre Enzo Fortunato – in occasione della ricorrenza per gli 800 anni della morte del Santo di Assisi e, per tale importante evento, non potevamo non ‘prenderci cura’ del Convento di Sant’Antonio di Polla, del Convento di San Francesco a Padula, della Certosa di San Lorenzo e del Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte“.

“Ringrazio Padre Enzo per aver voluto raccogliere testimonianze e racconti presenti anche nel nostro territorio – ha riferito il Vescovo Mons. De Luca – contribuendo, così, a rilanciare il volto di una grande comunità legata alle proprie origini ed alle sane tradizioni”.

Anche per il sindaco di Polla Massimo Loviso “il ringraziamento a Padre Enzo Fortunato è un atto dovuto, perché ancora una volta, come altre volte in passato, ha mostrato grande attenzione verso il Convento di Sant’Antonio in particolare e verso gli altri straordinari siti religiosi presenti nel Vallo di Diano, che rappresentano delle vere e proprie meraviglie d’Italia”.