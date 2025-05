Nella giornata di sabato Polla ha ospitato il Memorial intitolato ad Andrea Siano, indimenticato presidente della US Pollese scomparso lo scorso anno.

La giornata si è aperta con un momento di raccoglimento presso la sua tomba dove lo staff organizzativo e le famiglie si sono riuniti per rendergli omaggio insieme ad altre due figure di spicco della comunità: Gerardo Ritorto e Rocco Giuliano. Questo gesto ha avuto lo scopo di far conoscere alle nuove generazioni il valore e l’impegno di uomini che hanno contribuito in modo significativo alla vita sociale, politica e sportiva di Polla.

Nel pomeriggio allo Stadio “Antonio Medici” si è svolta una sfida amichevole tra le rappresentative Under 19 del Buccino Volcei e della Nocerina. La partita è terminata (5-1) a favore dei molossi che si sono aggiudicati la coppa consegnata da Alfonso e Michele Siano, figli di Andrea, alla presenza del sindaco di Polla Massimo Loviso e dell’Amministrazione comunale.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di ex dirigenti e calciatori che hanno affiancato Andrea Siano durante il suo lungo e memorabile percorso da dirigente della US Pollese, dagli anni ’70 agli anni 2000, caratterizzati da numerosi successi e campionati indimenticabili.

Un evento che ha celebrato non solo la figura di Siano, ma anche l’importanza del calcio come strumento di comunità e memoria storica. La città ha ricordato con affetto e gratitudine un uomo che ha scritto pagine indelebili nella sua storia sportiva, portando la US Pollese dal campionato di Terza Categoria fino all’Eccellenza.