A piedi da Venezia a Pechino sulle orme di Marco Polo. La nuova impresa della cilentana Vienna Cammarota

Sulle orme di Marco Polo a piedi da Venezia a Pechino. A percorrere questo tragitto simbolico sarà Vienna Cammarota, 70enne di origini cilentane e coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche della Campania.

La donna partirà ad aprile 2020 e arriverà in Cina nel 2022, all’età di 73 anni. Nella città sarda di Iglesias dove si è svolto il 26° Meeting Nazionale delle Guide, Vienna ha presentato il suo percorso all’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Con la sua impresa, l’escursionista cilentana vuole lanciare due messaggi importanti: un pensiero per il popolo curdo che nelle ultime settimane è stato attaccato dall’esercito turco in Siria e testimoniare la forza delle donne.

“Voglio lanciare un appello ai governi di tutto il mondo – spiega – I curdi devono essere riconosciuti e rispettati. E io dico basta al massacro!”.

Dopo la partenza da Venezia Cammarota si dirigerà verso i Balcani e poi attraverserà Turchia, Azerbaijan,Turkmenistan, Uzbekistan e Kyrgystan. Circa un anno più tardi entrerà in Cina ed attraverserà la Mongolia. Infine, l’arrivo a Pechino. Tutto il percorso sarà fatto a piedi tranne in alcuni tratti come il passaggio del Mar Caspio.

Vienna Cammarota non è nuova a questo tipo d’imprese: è stata infatti la prima donna al mondo a percorrere a piedi il viaggio che lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe intraprese dal 1786 al 1788, raccontandolo poi nell’opera “Viaggio in Italia”.

Nell’agosto 2017 la donna partì dalla Repubblica Ceca e attraversò a piedi Boemia, Baviera ed Austria. 23 giorni dopo entrò in Italia e la attraversò tutta fino a Napoli, dove si imbarcò per Palermo.

Negli anni precedenti ha percorso tanti altri chilometri a piedi, dai borghi dell’Irpinia dopo il terremoto del 1980 alle lunghe traversate in Amazzonia, Madagascar, Israele, Palestina e Tibet.

