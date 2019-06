A Padula una nuova palestra per tutta la comunità vicino alle scuole di località Cardogna

È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Padula il bando per la realizzazione della nuova palestra in località Cardogna a ridosso delle scuole elementari e materne.

“Abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero per la costruzione di una nuova palestra – dichiara il sindaco Paolo Imparato – Questo è solo l’inizio, infatti abbiamo in itinere il finanziamento della scuola media ‘San Francesco’ per una palestra al servizio dei ragazzi. Nella frazione Scalo entro l’inizio del 2020 dovremmo inaugurare la palestra”.

Una nuova struttura che permetterà, oltre al calcio, anche attività sportive come pallavolo e pallacanestro, con misure regolamentari. Un altro passo che amplierà le attività scolastiche e dei cittadini.

“L’Amministrazione ha inteso di ampliare il progetto chiedendo l’autorizzazione alla Regione per dare la possibilità di utilizzare la palestra per attività sportive sia alla scuola sia ai giovani di Padula – ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Polito – Per la prima volta a Padula viene realizzata una palestra a disposizione sia della scuola che dei padulesi“.

Il progetto per la realizzazione della nuova palestra è stato sostenuto e progettato anche dal consigliere Giovanni Cancellaro.

“Mi sono adoperato molto per la realizzazione di questo progetto affinché tutti potessero avere la possibilità di praticare sport che non fosse solo calcio, ma anche la pallavolo e la pallacanestro – ha dichiarato Cancellaro – Ho sostenuto questo progetto sia perché ho esperienza nei lavori pubblici, ma soprattutto perché ho una delega allo sport“.

– Elena Francesca Comuniello –