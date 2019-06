A Montesano Scalo un tratto abbandonato della ferrovia diventerà “Giardino Sociale”

A Montesano Scalo un tratto della ex ferrovia Sicignano-Lagonegro sarà adibito a “Giardino Sociale“.

Nei giorni scorsi sono stati concessi in comodato d’uso circa 1.220 metri quadrati di terreno in Via Mazzini da Federservizi, per conto di RFI, all’associazione di volontariato “La Ferrovia” Onlus. L’associazione ha presentato un progetto per costruire uno spazio sociale attrezzato. Lo scopo è supportare la fascia debole della popolazione che, attraverso il posizionamento di tavolini punta a far riscoprire il piacere del ritrovarsi e del gioco a carte per gli anziani. Nel comodato rientrano anche un pozzo e un ex deposito di attrezzi.

Un’idea alternativa di riutilizzo che, nonostante i proclami di riapertura della ferrovia dopo la sospensione nel 1987, ad oggi vede solo una zona del paese soggetta all’incuria e all’abbandono. L’associazione, inoltre, ha rinunciato al comodato d’uso del casello ferroviario, ritenuto troppo fatiscente.

Alla stipula del comodato era presente non solo l’associazione con il Presidente Pietro Pascale ma anche il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi.

“È stato un momento positivo – spiegano i membri dell’associazione – i vertici sono rimasti sorpresi per la presenza del sindaco che ha testimoniato la valenza sociale della nostra idea“.

Il progetto verrà realizzato grazie all’impegno de “La Ferrovia” e con i contributi solidali della Comunità Montana Vallo di Diano, del Comune di Montesano e di quanti, liberamente, vorranno sostenere la causa.

“Puntiamo a questo progetto – spiega ancora l’associazione – per costruire uno spazio pulito lontano da slot e da altri fenomeni allarmanti presenti nella nostra società. Si tratta di un primo piccolo passo verso altri progetti che abbiamo in cantiere“.

– Claudia Monaco –