A Montesano intitolato un Largo a Ferdinando Straticò, compianto Sindaco e consigliere provinciale

Il Comune di Montesano sulla Marcellana ha intitolato un Largo al compianto Sindaco e consigliere provinciale Ferdinando Straticò. Un momento importante in cui il politico, Sindaco dal 1968 al 1970 e consigliere provinciale dal 1985 al 1990, è stato ricordato con una sentita cerimonia.

Al termine, lo scoprimento e la benedizione di una targa commemorativa nei pressi dell’area parcheggio ferroviaria in via Garibaldi. Durante la serata è stato sottolineato come la scelta non sia stata casuale ma legata al fatto simbolico che, oltre ad essere una zona frequentata nel centro della frazione Scalo, Straticò fosse figlio di un ferroviere.

L’intitolazione si è concretizzata grazie ad un Decreto della Prefettura di Salerno del 2018 ed un parere favorevole della Società Salernitana di Storia Patria su iniziativa del Comune di Montesano.

Presenti all’intitolazione, tra gli altri, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Rinaldi, il capogruppo di opposizione Renivaldo Lagreca, la famiglia Straticò ed il parroco don Donato Varuzza.

Professionalità, passione civica e impegno politico sono state le doti di Straticò sottolineate che hanno segnato profondamente la comunità montesanese.

“Non è solo una targa – ha sottolineato il Sindaco Rinaldi – ma un esempio per le nuove generazioni affinché attingano dai grandi valori. È necessario, inoltre, iniziare a riprendere le storie locali di chi ha voluto bene a questo paese anche attraverso queste iniziative”.

Dello stesso avviso il consigliere di opposizione Lagreca che ha sottolineato, oltre al ricordo della figura di Straticò, la proposta di “istituire una Commissione Toponomastica comunale per evitare di cadere nelle tentazioni di intitolare i luoghi a figure che nulla c’entrano con la nostra storia”.

In conclusione il figlio del compianto Sindaco, Giuseppe, ha rivolto parole di ringraziamento per la sentita partecipazione a nome di tutta la famiglia.

– Claudia Monaco –