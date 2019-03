A Montesano lavori di adeguamento della pubblica illuminazione con l’innovativa luce bianca a led

Avviati a Montesano Sulla Marcellana i lavori di adeguamento della pubblica illuminazione e implementazione del servizio di Smart city.

A darne notizia, attraverso un video, il primo cittadino Giuseppe Rinaldi che dichiara: “Con grande orgoglio, presento i lavori avviati da pochi giorni per l’adeguamento della pubblica illuminazione di Montesano e l’implementazione del servizio di Smart city! L’intervento previsto consentirà la sostituzione di tutti gli attuali punti luce con corpi illuminanti a led in tutte le frazioni di Montesano, l’adeguamento normativo di tutta la linea, nuovi punti luce, telecamere per videosorveglianza, illuminazione specifica per beni culturali impianti sportivi e un sistema integrato di rete.”

I lavori, condotti con la procedura della finanza di progetto, non comporteranno alcun aumento di spesa per l’Ente sul capitolo di bilancio relativo alla pubblica illuminazione. Rinaldi annuncia come il suo paese sia il primo in Italia a sperimentare una pubblica illuminazione con luce bianca a led.

“Ai lavori indicati si aggiunge una novità unica in Italia – continua – al momento siamo il primo Comune italiano, dopo una cittadina americana del Minnesota, a sperimentare sulla pubblica illuminazione l’innovativo tunable white con sistema ‘WhiteDIM’ ossia una luce bianca a led sui corsi del paese che consentirà una resa cromatica unica, una riduzione energetica a favore dell’ambiente e del benessere umano! Montesano, il Vallo di Diano, con questo lavoro diventano laboratorio nazionale per l’innovazione tecnologica legata alla sostenibilità ambientale”.

“Per una volta siamo molto più avanti, moderni ed innovativi rispetto al resto d’Italia! Si pensi anche al finanziamento sulla mobilità sostenibile, obiettivo europeo 2020, ottenuto unitamente al Comune di Atena Lucana – conclude il sindaco – Se lavoriamo bene, ascoltiamo tutti e collaboriamo, valorizziamo le nostre aziende, si pensi che il brevetto qui è di giovani del posto, diventiamo centro di riferimento in particolare modo in materia di sostenibilità ambientale. Una grande scommessa, frutto di intenso lavoro che sta offrendo un volto diverso al nostro paese”.

– Annamaria Lotierzo –