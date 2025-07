Grande festa a Montesano sulla Marcellana per il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Domenico “Mimì” Tropiano.

In un clima di partecipazione e commozione, don Mimì ha celebrato l’importante traguardo nella sua parrocchia di San Gerardo Maiella, nella frazione montana di Tardiano, dove è presente da ben 49 anni.

Nato a Salerno il 28 maggio 1948, don Mimì vive e cresce a Teggiano, dove viene ordinato sacerdote dall’allora Vescovo, S.E. Umberto Altomare, il 13 luglio 1975, nella chiesa di San Francesco. Viene destinato a Tardiano, parrocchia che all’epoca aveva una sede vacante, tra mille difficoltà. Un matrimonio che dura da mezzo secolo, dove il parroco teggianese si è fatto conoscere e apprezzare.

Una vera e propria enciclopedia del posto: don Mimì per anni ha ricoperto l’incarico di sacerdote in diverse realtà montesanesi ed è conosciuto e stimato anche nei centri della vicina Val d’Agri. Non esiste un cittadino del territorio che non possa raccontare un aneddoto vissuto con lui: dalle proverbiali omelie, la sua ironia, i passaggi in auto chiesti per raggiungere una chiesa, una famiglia che festeggiava o piangeva, la vicinanza spirituale nelle ore più buie per le persone, spesso anche con la sola preghiera comunitaria, l’aiuto nei terreni, le corrispondenze epistolari alle autorità quando la sua piccola comunità montana, lontana dal territorio, veniva privata di qualche servizio essenziale. E il sogno, quello più grande, di poter dare una nuova chiesa al suo popolo, per il quale c’è un decreto di costruzione consegnato nel 2023. E’ cittadino onorario di Montesano. Nonostante i 50 anni di sacerdozio e l’età, don Mimì continua con forte tempra ad esercitare il suo ministero.

La festa è iniziata con la solenne Messa celebrata dal parroco insieme ad altri sacerdoti della Diocesi di Teggiano-Policastro convenuti per celebrare l’importante ricorrenza. Una cerimonia corraborata dalla significativa omelia di don Fernando Barra, parroco di Arenabianca di Montesano: “Gesù, coloro che sceglie, mai li abbandona. La fedeltà di Cristo al Suo consacrato è imperitura, per l’eternità. Non si misura dalla risposta che l’uomo può esprimere, la fedeltà di Cristo alla nostra vita è una fedeltà che appartiene all’identità del Suo stesso essere, perchè Dio è amore e la persona lo imita nella vita consacramentale”. Al centro, poi, la Liturgia della Parola con la parabola del Buon Samaritano.

“E’ una novità che Gesù immette nella Storia. Ciò che determina l’azione di un uomo, la vita di una persona, è data da colui che incontra. Il 13 luglio 1975, anno giubilare, un giovane sacerdote si incamminava a rispondere a questa voce interiore che lo provocava ad un’azione. Questo giovane ha risposto sì ed è qui. Se voi siete così lo dovete a questo sacerdote, colui che imita Cristo con tutte le difficoltà a cui siamo posti. Si cerca sempre di imitare il Maestro nell’azione dell’amore”.

“Don Mimì si pone nella nuova condizione e sentirà stasera la voce del Maestro – conclude – ‘Mi ami più di costoro?’ chiede Gesù a Pietro, che risponde ‘Tu sai tutto di me, sai che io ti amo’. L’ultimo tratto è quel ‘seguimi, offriti per il mio popolo’. È inutile che ti costruisci l’ora in cui ti chiamerà, perchè Gesù sa quando è giunto il ‘ kairos’, il tempo opportuno. Si può dire ‘io vengo nella certezza che il tuo giudizio non mi fa paura’”.

Presenti tantissimi fedeli, le autorità civili e religiose: tra questi il sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi e la sua amministrazione, il sindaco di Teggiano Michele Di Candia, il sindaco di Moliterno Antonio Rubino, il consigliere regionale Corrado Matera, il Comandante della Stazione Carabinieri di Montesano Cono Pascucci, il Comandante della Polizia Municipale Nicola Poto, e i familiari di don Mimì.

Diverse persone hanno espresso, nel corso della serata, il loro personale ricordo con don Mimì: in primis, i suoi confratelli don Luigi Terranova, parroco di Polla, e don Giuseppe Lapadula, parroco di Villa d’Agri. I tre, compagni in seminario, hanno raccontato aneddoti scherzosi senza dimenticare il lungo percorso spirituale.

“Fieri di un figlio della nostra terra – ha riferito il sindaco Michele Di Candia – da sempre vicino agli umili e ai malati e capace di capire il contesto in cui ha operato. A nome dell’Amministrazione che rappresento esprimo un forte grazie per la fede e la dedizione della comunità. La tua Teggiano ti è vicina”.

Il sindaco ha poi regalato una raffigurazione di San Cono realizzata da un artigiano locale e lo stemma del comune. Parole di stima anche dal sindaco di Moliterno Rubino che ha sottolineato come don Mimì “sia conosciuto nelle nostre realtà della Val d’Agri. Tardiano significa per noi don Mimì, lo conosco da quando ero un bambino”.

Intervento anche di don Giuseppe Radesca, Vicario Generale della Diocesi di Teggiano Policastro, che ha portato il saluto del Vescovo Antonio De Luca: “Siamo qui come presbiterio per ringraziarti. A livello personale conosco don Mimì da quando ho 7 anni ed era sempre affettuoso e paterno. Ha avuto nei confronti dei giovani parole di incoraggiamento e questo non l’ho mai dimenticato”. Don Giuseppe ha poi rivolto al parroco una battuta ironica: “Oggi, guarda un poco, mentre venivo qui da te, ho avuto un problema con l’auto e anche io sono stato costretto a chiedere passaggi!”.

Presente anche il professore Salvatore Gallo, conosciuto per i suoi testi in vernacolo teggianese, che ha regalato al parroco una poesia scritta per l’occasione. Don Mimì, come ha sottolineato il professore, è noto per utilizzare spesso battute in dialetto teggianese e tra queste, la più frequente è “Li rarechj vanj custurutj e mai scippatj”, a simboleggiare il forte legame con la sua terra di origine.

A conclusione il sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi, unitamente all’amministrazione, ha consegnato al prete le chiavi della città, un’onorificenza riservata alle persone che si sono distinte nel territorio: “Un parroco ‘extra moenia’ – lo ha definito il primo cittadino – fuori dalle mura, spesso si è sostituito alle autorità, non facendo mancare mai il suo appoggio, laddove mancava. E’ entrato nelle case di tutti noi e per questo oggi gli consegniamo le chiavi della città”.

Emozionato don Mimì, che ha ringraziato tutti i presenti per l’affetto dimostrato, senza far mancare ironia e aneddoti di vita. Non ha mancato di ricordare i cari genitori, le sorelle defunte e don Cono, sua guida spirituale negli anni della giovinezza.

A fine serata momenti di gioiosa convivialità e un banchetto offerto grazie all’impegno dei volontari, del Comitato festa e degli organizzatori.