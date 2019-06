A Montesano domani la finale della gara ciclistica nazionale “Canapè Baby Challenge”

Proseguono con successo i preparativi per la III edizione del Trofeo Città di Montesano sulla Marcellana che farà scendere il sipario, domani, domenica 16 giugno, sul circuito giovanile del Canapè Baby Challenge.

Tanti i motivi di interesse per la manifestazione curata in loco dall’Asd Marco Pantani di Maurizio Radesca che promette di regalare ancora tante emozioni e grande spettacolo con i giovanissimi, gli esordienti e le donne allieve.

Una fatica organizzativa non da poco che si trasforma in grandi soddisfazioni per tutto lo staff nel dietro le quinte ma anche in un valore aggiunto all’immagine di Montesano sulla Marcellana grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale.

Grazie ai main sponsor Selle Smp, Melania e Rigoni di Asiago che credono nel progetto dell’Asd Giro d’Italia Amatori di Fabio Zappacenere è molto ampia la dotazione di premi (selle, borracce, scarpe e pasta) per tutti i giovanissimi under 13 partecipanti alla gara con medaglie celebrative dell’evento. Alla società che otterrà il miglior punteggio andrà il Trofeo Città della Ceramica (Deruta) più la Maglia Rosa celebrativa marchiata “Selle Smp” sommando i piazzamenti individuali in tutte e tre le prove con estensione alla seconda e terza società classificata.

I primi tre classificati giornalieri della gara di Montesano delle categorie esordienti uomini 1°-2°anno, esordienti donne 1°-2°anno e donne allieve riceveranno le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo con il simbolo del tricolore e una borsa ricca di prodotti tecnici.

A sorteggio tra tutte le società che hanno partecipato alle tre prove del Canapè 2019 tre Selle Smp, buoni Decathlon e la Maglia Rosa.

Il programma del 16 giugno prevede il ritrovo a Montesano Scalo alle ore 8.00 in via 11 Settembre e partenza alle 10 in Via Garibaldi con esordienti e donne allieve in un circuito di 4 chilometri da ripetere 7 volte. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00, con partenza sempre da via Garibaldi, il carosello dei giovanissimi under 13 (anello di 800 metri da fare più volte a seconda dell’età del baby partecipante).

