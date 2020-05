A Marsicovetere la Consulta Provinciale degli Studenti dona derrate alimentari per le famiglia in difficoltà

La Consulta Provinciale degli studenti, attraverso il responsabile della Val d’Agri, Lorenzo Delfino, ha donato a Marsicovetere scorte di derrate alimentari che saranno distribuite alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza dettata dal Coronavirus.

Ad annunciare il gesto di solidarietà è il sindaco, Marco Zipparri. I fondi che gli studenti avevano inizialmente raccolto per organizzare la Festa dell’Arte 2020, appuntamento atteso a Potenza, sono stati dirottati al fine di acquistare e donare alle famiglie lucane i beni di prima necessità.

“L’Amministrazione Comunale di Marsicovetere ringrazia a nome di tutta la comunità, in primis il suo concittadino Lorenzo, – afferma Zipparri – e plaude all’iniziativa di grande valore morale, che ancora una volta parte da una platea di ragazzi meritevoli di tutte le attenzioni che in questo tempo e per quello che verrà non mancheranno, affinché insieme ad essi e attraverso la loro condivisione si possa ricostruire un futuro prospettico e di visione per nuovi progetti da consegnare alle future generazioni che tanto meritano dalle istituzioni locali“.

– Chiara Di Miele –