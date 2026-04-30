Sono oltre 15 le attività previste per il prossimo mese di maggio dal calendario unificato dell’iniziativa “Explora – Alla scoperta del Vallo di Diano” promossa dal GAL Vallo di Diano.

La campagna nasce con l’obiettivo di far scoprire e divulgare i luoghi più affascinanti e meno conosciuti del nostro territorio, mete immerse nella natura e lontane dai centri abitati, perfette per stupire sia chi vive qui, sia i visitatori che vengono da fuori.

Cultura, cammini, escursioni, esperienze nella natura, sport, benessere, educazione ambientale, laboratori e seminari enogastronomici in natura contribuiranno ad arricchire l’esperienza dei partecipanti e a valorizzare in modo integrato le risorse del territorio. I veri protagonisti di questa bellissima opera di condivisione sono proprio i soggetti e le realtà locali che, mese dopo mese, si adoperano con passione per promuovere e far vivere questi angoli nascosti.

Un valore aggiunto di “Explora” è la sua flessibilità: queste attività possono infatti essere replicate in altre date per gruppi di visitatori, scolaresche o per tutti coloro che non riescono a partecipare nei giorni previsti dal calendario, semplicemente prendendo accordi diretti con gli organizzatori.

Il Presidente Angela D’Alto ha espresso piena soddisfazione a nome di tutto il Consiglio d’Amministrazione per la risposta all’intero progetto Explora, anticipando che è in fase di organizzazione un evento di promozione del Vallo di Diano come destinazione d’eccellenza per le attività outdoor e benessere che si terrà nei giorni 26 e 27 settembre. Intanto il Presidente invita i soggetti interessati a consultare i canali social del GAL Vallo di Diano dove è possibile prendere visione del calendario unificato delle attività.