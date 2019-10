La Società Americana di Ematologia ha conferito a Maddalena Casale di Teggiano, ricercatrice presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il Global Research Award 2019.

Maddalena Casale è uno dei nove talentuosi ricercatori selezionati a ricevere questo importante riconoscimento, concepito per supportare i futuri leader scientifici a livello internazionale e per incrementare le competenze in campo ematologico, promuovendo collaborazioni internazionali. Con il Global Research Award i ricercatori più meritevoli nel campo dell’ematologia vengono supportati al raggiungimento dell’indipendenza e dell’autonomia nelle proprie attività scientifiche. I nove ricercatori selezionati rappresentano otto Paesi nel mondo: Brasile, Cina, Croazia, Repubblica Ceca, Ghana, Italia, Giappone e Uganda.

Maddalena Casale è una pediatra che lavora come ricercatrice dal 2016 presso la Divisione di Ematologia e Oncologia Pediatrica, diretta dal Prof. Silverio Perrotta, nell’ambito del Dipartimento della Donna, del Bambino, di Chirurgia Generale e Specialistica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Presso questa stessa Università nel 2014 ha concluso il suo dottorato di ricerca focalizzato sulla costituzione del primo network di ricerca sull’asplenia in Italia. Maddalena Casale riceverà un finanziamento per portare a termine il suo progetto che ha l’obiettivo di analizzare la mortalità, le complicanze, la copertura vaccinale e la risposta ai vaccini in una coorte nazionale di pazienti affetti da asplenia attraverso uno studio prospettico multicentrico del Network Italiano Asplenia.

“La Società Americana di Ematologia è la tra le maggiori società scientifiche e punto di riferimento fondamentale per ogni ricercatore che lavora in questo campo. Per me è un grande onore ricevere questo premio, – dice Maddalena Casale – ma sento anche forte il peso della responsabilità che questo riconoscimento implica. Il supporto degli organi universitari e scientifici insieme alla disponibilità di risorse indipendenti sono elementi vitali per un ricercatore. Ringrazio la Società Americana di Ematologia e l’Università Vanvitelli per la grande opportunità di crescita che mi stanno offrendo”.

Si è detto fiero dei ricercatori talentuosi selezionati per il Global Research Award 2019, il Presidente della Società Americana di Ematologia 2019 Roy Silverstein, del Medical College di Milwaukee nel Wisconsin, secondo cui supportare la carriera dei futuri leader scientifici nel mondo è una chiara priorità della Società Americana di Ematologia.

– Antonella D’Alto –