Ogni anno la Fondazione Italia USA promuove il Premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento per le neolaureate e i neolaureati meritevoli delle università italiane. Mira a valorizzare i 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Nei giorni scorsi la giovane Ludovica Torresi di Padula ha ricevuto questo riconoscimento durante la premiazione che si è tenuta a Roma presso la Camera dei Deputati.

Si è laureata in Letterature moderne comparate e post coloniali all’Università di Bologna, con specializzazione in letteratura inglese e russa.

“La mia tesi è stata improntata sulla scrittura letteraria marginale, una sorta di critica all’idea di canone letterario eurocentrico. Ho analizzato alcune opere di scrittrici afroamericane che danno voce ad esperienze di marginalizzazione della diversità in un contesto occidentale” spiega Ludovica.

“Da poco ho iniziato il Master in Relazioni internazionali e Made in Italy – continua – e questa del Premio è stata una bella esperienza. È entusiasmante vedersi premiati. In un mondo competitivo si pensa sempre di essere gli ultimi, ma è anche giusto riconoscere a sé stessi di aver fatto un buon percorso e di aver raggiunto qualche traguardo”.