A Lentiscosa, frazione di Camerota, la signora Rosalia Marotta ha compiuto ieri 100 anni.

Un compleanno speciale celebrato anche dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta che per l’occasione le ha fatto indossare la fascia tricolore e le ha consegnato una targa a nome dell’intera città.

“Cent’anni che raccontano la storia di un paese, delle sue radici e dei suoi valori” afferma il primo cittadino di Camerota.

Nonna Rosalia è una dei numerosi centenari cilentani, a testimonianza della salubrità dei luoghi che sicuramente è alla basa della longevità degli abitanti.