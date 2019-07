A Lauria il Sindaco Lamboglia nomina la nuova Giunta dopo l’azzeramento delle scorse settimane

Dopo l’azzeramento della Giunta avvenuto lo scorso 1° luglio a Lauria, il Sindaco Angelo Lamboglia ha nominato i nuovi assessori che lo affiancheranno.

“Il confronto – spiega il primo cittadino – ha avuto come unico obiettivo quello di rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, tenendo fede al programma con cui la coalizione di centro sinistra, Lauria Democratica, ha vinto le elezioni nel giugno 2016. Come Amministrazione saremo chiamati ad affrontare un periodo particolarmente difficile sotto diversi punti di vista, da quello economico a quello burocratico passando ovviamente per una congiuntura politica instabile e piena di incognite”.

Lamboglia ha nominato vicesindaco Bruna Gagliardi che ricoprirà anche la delega alla Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Rapporti con il Consiglio, Arredo e Decoro Urbano. Domenico Forastiero, invece, ricoprirà le deleghe alla Viabilità, Lavori Pubblici, Urbanistica, Attività Produttive. A Donato Zaccagnino toccheranno Edilizia Residenziale Pubblica, Ambiente e Protezione Civile mentre a Lucia Carlomagno quelle al Personale, Turismo, Sport, Cultura, Politiche del Lavoro.

Chiude la nuova Giunta la nomina di Rocco Boccia cle ricoprirà le deleghe ai Tributi, Bilancio, Energia e Patrimonio.

“I cardini del programma politico della Giunta – spiega Lamboglia – saranno Governance comunale, Viabilità, ampliamento Cimitero rione Superiore, Zes (Zona Economica Speciale), Ambiente ed Energia. Il mio auspicio e quello dei partiti di maggioranza è quello di lavorare in un clima di unità di intenti che preservino il centro sinistra e lo rendano sempre più competitivo con rinnovato spirito di solidarietà e con il coinvolgimento di tutti, nel perseguimento degli obiettivi di governo e nell’esclusivo interesse di Lauria e dei laurioti”.

– Claudia Monaco –

