A Florida, in Uruguay, nessun caso di Covid-19. “San Cono ci protegge dal virus”

Florida è uno dei pochi dipartimenti dell’Uruguay a non essere stato colpito dal Coronavirus. Il motivo di questa immunità al Covid-19, diffuso ormai in tutto il mondo è stato attribuito, dai fedeli, alla protezione di San Cono, il santo più famoso in Uruguay, patrono della città di Teggiano. Sarebbero stati proprio degli emigrati teggianesi, infatti, a portare il santo in Uruguay a fine 800.

Proprio nella giornata di Pasqua i cittadini di Florida, a dimostrazione di questo credo, hanno portato la statua del santo, custodita all’interno di una cappella con annesso museo, in processione su un’auto, facendola circolare per le vie della città e raccogliendo i saluti delle persone all’interno delle loro case, per rispettare le misure di prevenzione imposte dall’emergenza sanitaria.

“Con questa iniziativa – ha commentato il sindaco di Florida Andrea Brugman – si è cercato di seminare speranza in momenti di incertezza come quelli che stiamo vivendo oggi. La sensazione predominante è quella della preoccupazione e anche di tristezza. Sappiamo che nella nostra città San Cono rappresenta un simbolo che va oltre l’aspetto religioso“.

Quello che è avvenuto giorni fa a Florida è il secondo caso conosciuto in cui vi è una sorta di richiesta collettiva di protezione da parte di tutta la comunità. La prima volta avvenne il 16 dicembre del 1857 a Teggiano in occasione del terribile terremoto che rase al suolo il paese. Incredibilmente Teggiano si salvò e non ebbe neanche una vittima. E’ riconosciuto come il primo miracolo di San Cono e fu determinante per la santificazione che avvenne poi nel 1871.

– Paola Federico –