A Ferragosto porte aperte al Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula e nei musei provinciali di Salerno
In occasione di Ferragosto i musei aprono le porte ai turisti.
A Salerno la Pinacoteca Provinciale e il Museo Archeologico Provinciale saranno fruibili dalle ore 9 alle 14 mentre il Castello Arechi dalle 9 alle 17.
Anche a Padula il Museo Archeologico della Lucania Occidentale sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 14.
Una valida alternativa per trascorrere una giornata di festa al fresco e imparando aspetti del modo vivere di degli antichi popoli.