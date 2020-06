Lettera di ringraziamenti della famiglia di Rocco Giuliano a chi ha lavorato senza risparmiarsi e a chi è stato presente nei due giorni di lutto nella compostezza del dolore.

Il vuoto lasciato dal nostro Rocco, marito e padre sempre amorevole, sarà impossibile da colmare, ma i messaggi di cordoglio, le parole di confronto e soprattutto gli innumerevoli attestati di stima e di affetto nei suoi confronti leniscono il nostro dolore. Un dolore profondo, ma è ancor più forte l’orgoglio di averlo potuto vivere, ammirare, amare.

E oggi, come lui avrebbe fatto, vogliamo ringraziare chi ha fatto sì che il suo ultimo saluto avvenisse nel rispetto del dolore e anche delle Istituzioni. Il nostro Rocco sarebbe stato orgoglioso dei pollesi e di tutti coloro che sono intervenuti rispettando le norme in vigore in questo momento. È stato il miglior modo per piangerlo. Rispettare il suo senso delle Istituzioni, sopra ogni cosa.

Noi vogliamo ringraziare tutti i volontari che hanno reso possibile allestire la camera ardente nella Scuola Media che il nostro sindaco, perché sì era anche il nostro sindaco, ha sempre visto come fiore all’occhiello.

Ringraziamo con affetto ed estrema gratitudine tutti i volontari che hanno lavorato senza risparmio in questi due giorni di lutto per la nostra comunità: i volontari della Protezione Civile di Polla, della Gopi Onlus, della protezione civile di Sant’Arsenio, della Croce Rossa, dell’Avosa. Hanno svolto un’opera meritoria e preziosa. Grazie.

Ringraziamo gli agenti della Polizia Municipale di Polla. Hanno lavorato per due giorni senza mai fermarsi e fuori dall’orario di lavoro. Orgoglio di un paese, orgoglio del nostro Rocco. Così come tutti i tecnici comunali che hanno allestito il tutto. Una perfetta macchina organizzativa.

Ringraziamo l’opera dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, della Stazione di Polla, dei Carabinieri Forestali di Polla, degli agenti della Polizia Stradale di Sala Consolina. Non possiamo non ricordare e non abbracciare virtualmente l’intero corpo della Polizia di Pontecagnano per la vicinanza morale e fisica.

Ringraziamo i sacerdoti e i frati che hanno pregato per il nostro Rocco, che hanno accompagnato l’ultimo viaggio. E i giornalisti che ne hanno raccontato la figura umana e raccontato l’estremo saluto.

Ringraziamo il maestro Scannapieco per aver suonato per il nostro Rocco.

Ringraziamo tutti coloro che sono venuti a dare l’estremo saluto al nostro Rocco, autorità, cittadini, amici, avversari.

E infine, ma non certo perché ultimi, vogliamo ringraziare nuovamente tutti i cittadini di Polla e non solo. Hanno pianto con noi e ci hanno fatto sentire il loro affetto. Non solo. La compostezza del dolore, il rispetto delle regole, l’aver omaggiato il nostro, il loro, Rocco nel modo più opportuno nonostante le ristrettezze anti-Covid, sono stati esempi di come il messaggio lasciato da nostro padre e da mio marito sia presente e sia il modo di far vivere per sempre Rocco Giuliano.

Articoli correlati

2/6/2020 – Polla dice addio al suo Sindaco. Applausi e commozione per l’ultimo saluto a Rocco Giuliano

1/6/2020 – Un uomo perbene al servizio del suo paese. Polla e il Vallo di Diano piangono la scomparsa di Rocco Giuliano

31/5/2020 – Lutto nel mondo politico del Vallo di Diano. E’ morto il Sindaco di Polla Rocco Giuliano