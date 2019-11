A Cinecittà World è Alessandro Siani Show. Mercoledì 20 novembre, dalle ore 20.00, si potrà assistere al nuovo spettacolo televisivo di Alessandro Siani: “Stasera Felicità“.

Per assistere allo show basta registrarsi sul sito www.cinecittaworld.it. La serata evento sarà ospitata al Teatro 1 del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma.

Dopo il record di incassi al box office, Alessandro Siani approda in tv, in esclusiva su Sky, per il suo primo TV show da protagonista. Il cinema sarà un riferimento assolutamente centrale del progetto, un immaginario di riferimento che emerge già nella maestosa scenografia, omaggio a “The Truman Show” (curata dallo scenografo Marco Calzavara), e si sviluppa poi nella fusione continua tra esibizioni e performance sul palco e veri e propri cortometraggi. Tra sketch, monologhi in studio e momenti di varietà, l’attore proporrà uno show che sfrutta idee e tecniche proprie del grande schermo per realizzare uno spettacolo televisivo unico.

La partecipazione alla registrazione dello show è gratuita.

– Paola Federico –