A Cinecittà World di Roma un’estate all’insegna del divertimento e del relax con attrazioni e spettacoli

A Cinecittà World di Roma è tempo di Cinevacanza.

Gli ingredienti ci sono tutti: acqua, spiaggia, relax, neve e ghiaccio per trascorrere un’estate all’insegna del divertimento con 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli al giorno.

Per chi vorrà rinfrescarsi potrà trovare la Cinepiscina con la spiaggia, i lettini e gli ombrelloni dove si può vedere anche il grande Cinema.

Un imponente maxi-schermo fa infatti da cornice alla Cinepiscina per proiettare film, spettacoli e programmi da gustare al fresco nell’acqua. A disposizione degli ospiti anche spogliatoi, docce, bagni e armadietti dedicati.

Per chi ama la neve e il fresco della montagna c’è il Regno del Ghiaccio, novità 2019, un grande padiglione che ospita il primo snow park al coperto d’Italia. Cinque le attrazioni con cui divertirsi: Pattiniamo, per pattinare sulla pista di ghiaccio, Ghiaccio Scontri per guidare senza regole a bordo di sfreccianti gommoni, Scivolone per scivolare lungo 30 metri a tutta velocità, Palle di neve, per arrampicarsi su morbide montagne bianche dove nevica tutto l’anno e sfidare gli amici a colpi di palle di neve, e Kamikice per precipitare senza freni sfidando le curve mozzafiato del vorticoso scivolo.

La Cinevacanza al Parco prevede anche un fitto cartellone di eventi per tutti i gusti con un’iniziativa diversa ogni giorno per rendere l’ospite protagonista in ogni momento della giornata.

Dal 10 al 25 agosto il parco del Cinema e della Tv di Roma rimarrà aperto anche la sera. In programma come ogni anno Cinema sotto le Stelle: nella cornice della Cinecittà Street saranno proiettati film, documentari e approfondimenti. Un’occasione per rilassarsi comodamente seduti all’aperto davanti al maxi schermo sotto il cielo stellato della Cinecittà Street.

L’estate è divertimento e la Cinevacanza è appena cominciata!

– redazione –

PUBBLIREDAZIONALE