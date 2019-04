A Centola raccolta differenziata da record. Dal 50% del 2016 all’81% del 2019

Dal 50% del 2016 all’81 del 2019: differenziata da record nel Comune di Centola. E’ stato il vicesindaco con delega all’Ambiente, Silverio D’Angelo, a presentare i primi risultati del 2019 relativi alla raccolta differenziata nel piccolo centro del Cilento.

“Un risultato oltre le aspettative – ha ammesso D’Angelo – un record assoluto di tutti i tempi nel nostro Comune con l’80.94% del mese di gennaio e con margini di miglioramento ancora notevoli, soprattutto in vista della prossima estate. Questo risultato è il frutto di un lavoro metodico, con un servizio di raccolta puntuale e di qualità. E poi i controlli capillari sul territorio, le segnalazioni dei cittadini ed un notevole investimento sull’educazione ambientale. E’ un comparto questo che non ammette distrazioni, l’ambiente va curato come un bambino”.

Eppure nonostante questi buoni risultati c’è ancora qualcuno che non rispetta le regole. “Stiamo monitorando e controllando alcune località prese di mira da gente senza scrupoli – tuona il vicesindaco – che scaricano lungo le strade rifiuti di ogni genere. In queste zone potenzieremo i controlli con foto trappole e con telecamere fisse che ci permetteranno di individuare questi irriducibili”.

Un risultato importante anche secondo il sindaco Carmelo Stanziola ottenuto grazie al lavoro svolto con gli operatori turistici, le scuole, i cittadini e i responsabili del servizio. “Abbiamo investito molto sul campo ambientale perché riteniamo si tratti di una delle cose più importanti per lo sviluppo del nostro territorio e per il futuro dei nostri figli – afferma – ringrazio di cuore tutte le persone che hanno contribuito a questo risultato con la speranza di fare ancora meglio”.

Intanto da alcuni giorni il Comune di Centola ha aderito alla campagna lanciata dal Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, per ripulire dai rifiuti la Cilentana. Decine di volontari, coordinati dagli amministratori comunali, sono al lavoro per una pulizia straordinaria lungo l’arteria viaria più importante del Cilento. La raccolta continuerà nei prossimi giorni anche nei parchi pubblici e lungo le strade comunali.

– Chiara Di Miele –