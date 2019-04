A Celle di Bulgheria una ludoteca comunale gratuita a disposizione delle famiglie

Una ludoteca comunale, nell’ex edificio scolastico, sarà inaugurata nei prossimi giorni in via Canonico De Luca a Celle di Bulgheria.

Un grande spazio dedicato ai bambini con attività artistiche e formative. Un progetto realizzato dal Comune di Celle, guidato dal sindaco Gino Marotta, in sinergia con il Piano di Zona S9.

Il servizio è dedicato ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi e non prevede alcun costo a carico delle famiglie.

“Il Comune di Celle di Bulgheria apre con soddisfazione la prima ludoteca comunale – ha spiegato il primo cittadino – una nuova opportunità educativa per i bambini del paese ma anche un servizio per i genitori che lavorano e che potranno affidare alla ludoteca i propri figli anche durante il periodo estivo. La nostra struttura sarà una ludoteca di comunità, che si propone come un luogo aperto alle proposte e all’attivismo di genitori e cittadini, in cui si sperimenta il grande valore della collaborazione fra istituzioni e cittadinanza per ricostruire il senso di appartenenza alla stessa comunità”.

Periodicamente, inoltre, saranno realizzati anche laboratori di arte, musica e gite all’aperto.

Il modello per l’iscrizione si può ritirare presso l’Ufficio Protocollo del Comune o scaricarlo dal sito istituzionale dell’ente www.celledibulgheria.gov.it. La domanda dovrà essere consegnata agli uffici comunali o inviata all’indirizzo protocollo@celledibulgheria.gov.it.

– Annamaria Lotierzo –