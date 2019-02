A Castellabate nonni sempre più “tecnologici”. Al via un corso di informatica gratuito

L’assessorato alle Politiche Sociali di Castellabate ripropone il progetto “Alfabetizzazione informatica” che prevede un corso di formazione di base per anziani ed adulti residenti nel comune rivolto a chi è alle prime armi e vuole impadronirsi dei rudimenti per usare il computer e la navigazione in rete.

Il corso, completamente gratuito, sarà tenuto dai giovani del Servizio Civile Nazionale nei mesi di marzo, aprile e maggio, per un giorno alla settimana in orario pomeridiano all’interno dell’aula multimediale della scuola secondaria di primo grado di Santa Maria.

Si parte con le iscrizioni per l’edizione 2019 dopo un’attività già collaudata negli anni precedenti e che ha suscitato l’interesse di molti, grazie al desiderio, molto frequente tra gli anziani, di sentirsi al passo con i tempi. Per maggiori informazioni l’ufficio di riferimento è quello dedicato alle politiche sociali e all’istruzione, sito nella sede distaccata in Via Roma a Santa Maria di Castellabateo al numero 0974/962321.

“Si tratta di un ritorno davvero atteso per i partecipanti – rivela l’assessore alle Politiche Sociali, Elisabetta Martuscelli – che continueranno ad acquisire nozioni di base sull’uso di computer, tablet e cellulare ma che permette loro anche di socializzare con i più giovani, creando un bel momento di scambio tra generazioni. L’Amministrazione ha sempre dimostrato attenzione verso la terza età con iniziative per sostenere la socializzazione degli anziani e il superamento delle problematiche legate al senso di inattività e di solitudine”.

– Claudia Monaco –