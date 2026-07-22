Il Cilento si conferma ancora una volta terra di centenari.

Ieri a Castellabate sono stati celebrati i 100 anni di Carmela Guariglia, un traguardo straordinario che racchiude un secolo di storia, di sacrifici, di amore e di insegnamenti preziosi

La dolce nonnina ha festeggiato circondata dall’abbraccio di una famiglia unita da affetti sinceri e da quei grandi valori che rappresentano le radici più belle

A condividere questo momento c’era anche il Sindaco di Pollica Stefano Pisani, una rappresentanza dell’ANMI di Castellabate (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) che con la loro presenza hanno reso ancora più speciale la serata

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Castellabate, rivolgo alla cara Carmela gli auguri più affettuosi per questo meraviglioso traguardo – commenta il sindaco Marco Rizzo – I suoi cento anni sono una ricchezza per tutti noi, un patrimonio di memoria, dignità e amore che continuerà a ispirare le nuove generazioni”.