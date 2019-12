A Castellabate domani la consegna dei lavori della SP 61 e del Cavalcavia Beato Simeone

Domani, sabato 14 dicembre alle ore 11.00 presso il Comune di Castellabate si terrà la cerimonia di consegna dei lavori urgenti di messa in sicurezza, dopo una frana, della Strada Provinciale 61 e del Cavalcavia sulla Strada Regionale ex SS 267, in corrispondenza dell’incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone.

Saranno presenti il Presidente della Provincia Michele Strianese, il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno, il dirigente alla Viabilità e Trasporti Domenico Ranesi, il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, sindaci e consiglieri comunali delle aree limitrofe.

“Consegniamo due interventi fondamentali – afferma il Presidente Strianese – per la messa in sicurezza della zona. L’importo totale dei lavori del cavalcavia sulla SR ex SS 267 è di 91.392,47 euro. L’importo totale, invece, dei lavori urgenti di ripristino e consolidamento a seguito di dissesti franosi della S.P. 61 è di 306.188,21 euro“.

Il dissesto strutturale che interessa il cavalcavia sembra sia stato generato dall’urto di un mezzo pesante su una delle travi portanti. Fino ad oggi è stato costantemente monitorato dal personale su strada, con il coordinamento del Settore Viabilità e Trasporti.

La SP 61 necessita invece di lavori urgenti a causa del movimento franoso che ha interessato la carreggiata, determinandone il restringimento.

Inoltre, sempre a Castellabate, in località Torretta, sono ripresi i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della SR 267, grazie ad un finanziamento regionale di 100.000 euro circa. L’intervento consentirà il completamento dei lavori di gas e fibra ottica.

– Antonella D’Alto –