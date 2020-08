A Caselle in Pittari attivato un nuovo ambulatorio infermieristico dell’ASL

A Caselle in Pittari è stato attivato un nuovo ambulatorio infermieristico nell’ambito del Distretto Sanitario 71 dell’ASL di Salerno. Il referente dell’ambulatorio è l’infermiere Gerardo Gallo.

“Un altro straordinario risultato dell’Amministrazione comunale di Caselle in Pittari, da sempre attenta e sensibile per la salute dei propri concittadini – fanno sapere dal Comune -. La nostra comunità non si era mai dotata prima di così tanti importanti servizi sanitari“.

Grande anche la soddisfazione rappresentata dal sindaco Giampiero Nuzzo.

“Fare opere pubbliche è importante (tante ne sono state fatte, tante ne stiamo facendo e tante ancora ne faremo) – afferma – ma l’attenzione per la salute dei nostri concittadini, e non solo, viene prima di tutto. Dopo gli ambulatori specialistici, la sede USCA, ora anche l’ambulatorio infermieristico. Servizi non per pochi ma per tutti. Mai Caselle ha avuto tanti servizi sanitari. Impegno, costanza, concretezza per la crescita della nostra comunità e del territorio“.

– Chiara Di Miele –