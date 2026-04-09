Questa mattina a Campagna si è svolta la cerimonia di commemorazione in occasione del secondo anniversario della scomparsa del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro, tragicamente morti il 6 aprile 2024 durante lo svolgimento del loro servizio presso la locale Stazione dei Carabinieri.

La cerimonia ha avuto inizio presso la Basilica di Santa Maria della Pace con la celebrazione della Santa Messa, officiata da don Roberto Pimonte e dal Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Legione Carabinieri “Campania” don Carlo Lamelza.

La giornata è poi proseguita con la deposizione di una composizione floreale ai piedi della stele in marmo situata nell’area verde intitolata alla memoria dei due militari e di Cosimo Filantropia, anch’egli vittima del tragico evento.

A conclusione della cerimonia è intervenuto il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, che ha sottolineato il profondo affetto dimostrato all’Arma dei Carabinieri dalla partecipazione numerosa di cittadini e autorità locali, ha quindi rivolto un pensiero ai familiari dei caduti, evidenziandone la dignità e la forza nell’affrontare il dolore per la perdita dei loro cari.

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai familiari, alle autorità locali e a numerosi cittadini, anche rappresentanti territoriali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.