Il Maresciallo Fabio Pignatiello è il nuovo Comandante alla Stazione Carabinieri di Campagna. 42enne, ebolitano di nascita, dal 2003 è in forza nell’Arma prima quale Carabiniere ausiliario al Reparto Servizi di Sicurezza della Compagnia Aeroporti di Roma per poi frequentare il Corso integrativo Allievi Carabinieri effettivi con successiva destinazione alla Stazione di Montevarchi (Arezzo) dove ha prestato servizio fino al 2015.

A Velletri ha frequentato il Corso per Maresciallo con successiva destinazione quale “addetto” alla Stazione di San Giovanni Valdarno (Arezzo). Trasferito in Campania, ha prestato servizio dal 2017 al 2022 alla Stazione di Boscotrecase (Napoli), dal 2022 al 2023 alla Stazione di Sala Consilina e, da ultimo, prima di assumere il suo nuovo incarico a Campagna, presso la Stazione di Auletta come Comandante.

All’atto del suo insediamento si è recato al Municipio di Campagna per un incontro istituzionale con il sindaco Biagio Luongo che per l’occasione ha formulato al neo Comandante, professionista di grande esperienza, i migliori auguri per un proficuo lavoro, certo che saprà ben rappresentare l’Istituzione nel servizio a favore della comunità.

Al neo Comandante della Stazione Carabinieri di Campagna giungano gli auguri di buon lavoro dalla redazione di Ondanews.