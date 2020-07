A Camerota tornano operativi dal lunedì al sabato gli Uffici Postali del capoluogo e di Licusati

“Gentile Sindaco, facendo seguito alle interlocuzioni pregresse, a completamento della comunicazione a lei già rivolta dal Condirettore Generale, Giuseppe Lasco, si rappresenta, anche in relazione alla sua nota, che sarà ripristinata dal 27 luglio l’operatività degli Uffici Postali nel Comune da Lei amministrato siti in via Duca D’Aosta e in via Domenico Antonio De Luca, i quali saranno disponibili al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 13.45, il sabato dalle ore 8.20 alle 12.45“.

Con questa nota la direzione di Poste Italiane accoglie la richiesta del sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, di ripristinare i normali orari e giorni di apertura degli uffici postali di Camerota capoluogo e Licusati. Durante l’emergenza Covid-19, infatti, le sedi dei paesi interni, sono rimaste aperte a giorni alterni. I provvedimenti restrittivi adottati negli scorsi mesi sono stati necessari non solo per contribuire alla riduzione della diffusione del contagio in linea con la normativa nazionale, ma anche per mettere in campo azioni tese a garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori attraverso specifici interventi su tutta la rete degli uffici postali.

“Abbiamo avuto rassicurazioni dalla direzione centrale che anche l’ufficio di Lentiscosa presto resterà aperto tutti i giorni – fa sapere il primo cittadino Scarpitta -. Nelle prossime ore, attraverso i nostri uffici, ci metteremo di nuovo in contatto con Poste Italiane per sollecitare la procedura. La nostra richiesta di un intervento immediato al Ministero dello Sviluppo Economico è stata accolta per Camerota e Licusati, ed è già un grande risultato considerando che in molti altri comuni del comprensorio le Poste restano aperte ancora per soli due giorni a settimana“.

