Sabato 26 gennaio, alle ore 11.00, nella frazione di Camerota Licusati, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori di consolidamento, messa in sicurezza e rifacimento della Strada Provinciale 66, meglio nota come “Ciglioto“, e di altri interventi in zone differenti del territorio. Un’arteria di fondamentale importanza per il Comune di Camerota. Per l’occasione sarà presente anche il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.

“Il Ciglioto non è più considerato come una strada secondaria ma come un’arteria di fondamentale importanza per il nostro Comune – sottolinea il sindaco Mario Salvatore Scarpitta – Questo posto per i cittadini di Licusati, oltre ad un collegamento vitale, è un po’ la culla delle proprie origini, è la terrazza naturale dalla quale si affacciano per ammirare tutta la bellezza della valle del Mingardo. Per tutti i nostri concittadini, invece, è la porta principale del nostro Comune. Ci tengo a ringraziare, a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale, i tecnici della Provincia di Salerno, il Presidente della Provincia Michele Strianese, il Dirigente Domenico Ranesi, il Responsabile del Procedimento Mario De Rosa, i Consiglieri Provinciali Carmelo Stanziola e Pasquale Sorrentino, i tecnici del Comune di Camerota, l’Assessore del Comune di Camerota Giovanni Saturno e il Consigliere delegato alla Viabilità Manfredo D’Alessandro. E’ un risultato importantissimo. Avanti così“.

I primi due interventi di progetto ricadono sulla SP 66 nel tratto che collega la SR ex SS 562 dir con il centro abitato di Licusati. Il terzo intervento ricade lungo la strada costiera SR ex SS 562c nei pressi della località Fenosa a Marina di Camerota.

“E’ un risultato eccezionale. Rappresentare in Consiglio Comunale Licusati e riuscire a raggiungere traguardi di questo genere, per me è motivo di orgoglio – dichiara l’Assessore Giovanni Saturno – Non ci fermiamo qui, c’è tanto da fare. A breve, infatti, comunicheremo altre importanti novità“.

“Mi associo al pensiero del sindaco e dell’assessore Saturno – chiosa il Consigliere Manfredo D’Alessandro – le strade del nostro Comune erano state quasi abbandonate. Molte le abbiamo ripristinate, asfaltate e messe in sicurezza, tante altre sono andate a finanziamento e ora finalmente partono i lavori del Ciglioto e in località Fenosa. Non ci dimentichiamo degli interventi lungo il Mingardo che già sono in corso d’opera“.

– Paola Federico –