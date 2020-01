A Camerota Gerardo Pellegrino è il nuovo responsabile del gruppo di Protezione Civile comunale

E’ Gerardo Pellegrino il nuovo responsabile e coordinatore della Protezione Civile comunale di Camerota. Lo ha nominato il sindaco Mario Salvatore Scarpitta con decreto numero 2 del 14 gennaio. Nello stesso decreto è stato individuato Walter Ciociano come responsabile della logistica della Protezione Civile. Il referente politico che terrà stretti i rapporti tra l’Amministrazione e il gruppo di Protezione Civile resta Mariateresa Reda.

La riorganizzazione del gruppo rientra in un piano più ampio di sistemazione del COC (Centro Operativo Comunale).

“Ne approfitto per ringraziare fin da ora i responsabili del gruppo e tutte le persone che presteranno aiuto con l’intento di garantire sicurezza e aiutare il popolo di Camerota nei casi di bisogno che, da primo cittadino e da padre di famiglia, spero non debbano mai verificarsi – ha dichiarato Scarpitta subito dopo la firma del decreto -. Pellegrino e Ciociano hanno già dimostrato grande attaccamento alla causa e la professionalità necessaria a tenere sempre alta l’attenzione sulle criticità e sulle emergenze che di tanto in tanto si verificano sul nostro territorio. A Reda, invece, componente della squadra di governo, piena fiducia nel coordinare il tutto e garantire un ponte diretto tra i gruppi di volontari, i loro coordinatori e la parte politica. Adesso si passa alla fase organizzativa e alla formazione di un gruppo ancora più numeroso“.

Nei prossimi giorni verranno rese altre importanti novità che riguarderanno il gruppo di Protezione Civile comunale.

– Chiara Di Miele –