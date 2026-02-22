La comunità di Caggiano vuole celebrare il suo compositore e oboista Nestore Caggiano, morto nel paese a soli 30 anni, nel 1918.

Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro di programmazione per l’organizzazione di eventi dal respiro internazionale dedicati all’illustre musicista e compositore caggianese.

Come ha spiegato il primo cittadino Modesto Lamattina “Si tratta di un progetto fortemente voluto dal soprano Valentina Mastrangelo, con il prezioso sostegno e l’appoggio della famiglia di Nestore Caggiano, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, condividendone lo spirito e le finalità”.

“Il nostro comune sarà protagonista nell’organizzazione degli eventi con l’obiettivo di valorizzare la figura, l’opera e il patrimonio musicale di Nestore Caggiano, autentica eccellenza della nostra comunità e figura di rilievo internazionale nel panorama musicale – ha spiegato il sindaco -. Non si tratterà di un appuntamento isolato, ma di un progetto di ampio arco temporale, articolato in più momenti e iniziative”.

L’intento è quello di coinvolgere fondazioni, associazioni culturali, istituzioni musicali e realtà anche del territorio creando una rete ampia e qualificata capace di dare forza e continuità al percorso di valorizzazione.

“Celebrare Nestore Caggiano significa custodire la nostra memoria e proiettarla nel futuro, con orgoglio e visione” ha sottolineato Lamattina.