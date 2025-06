Sono in corso importanti lavori di riammodernamento della rete fognaria del centro storico nell’area Portuccia-Frainaro e in via San Sebastiano a Caggiano.

L’intervento rientra nei lavori finanziati dalla Regione Campania con fondi FSC di “estensione della rete fognaria principale” per quasi 2.000.000 di euro e che prevedono anche la messa in esercizio del nuovo e moderno depuratore in località “Pertosillo”.

“Chiediamo pazienza e collaborazione da parte dei cittadini poiché la realizzazione di questi importanti lavori, fondamentali per la salute pubblica e la tutela dell’ambiente, potrà comportare disagi temporanei alla circolazione veicolare” commenta l’Amministrazione comunale, guidata da Modesto Lamattina.